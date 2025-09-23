Збірна України з тенісу зіграє проти команди Люксембургу в наступному раунді Кубка Девіса.

Відбулося жеребкування матчів Кубка Девіса в плей-офф Першої Світової групи, що відбудуться на початку сезону 2026 року, повідомляє Федерація тенісу України.

Збірна Україна втретє перемогла Домініканську Республіку й вийшла у плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу дізналася суперника у матчевій зустрічі Кубка Девіса. Ним буде команда Люксембургу.

Зустріч України та Люксембургу відбудеться 6-8 лютого 2026 року. Для наших тенісистів це протистояння буде виїзним. У разі перемоги Україна потрапить у Першу світову групу.

