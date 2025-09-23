Україна дізналася суперника у наступному матчі Кубка Девіса – на кону вихід у Першу світову групу
Збірна України з тенісу зіграє проти команди Люксембургу в наступному раунді Кубка Девіса.
Відбулося жеребкування матчів Кубка Девіса в плей-офф Першої Світової групи, що відбудуться на початку сезону 2026 року, повідомляє Федерація тенісу України.
Чоловіча збірна України з тенісу дізналася суперника у матчевій зустрічі Кубка Девіса. Ним буде команда Люксембургу.
Зустріч України та Люксембургу відбудеться 6-8 лютого 2026 року. Для наших тенісистів це протистояння буде виїзним. У разі перемоги Україна потрапить у Першу світову групу.
