У ніч на 13 вересня у японському Токіо розпочали свою боротьбу за медалі легкоатлети зі всього світу.

Перші комплекти нагород розіграли у спортивній ходьбі на 35 км. Єдиною представницею України у жіночих змаганнях була Ганна Шевчук. Українка завершила виступ у цій дисципліні у топ-10 – з результатом 2:49:44 Шевчук фінішувала восьмою.

Звання чемпіонки світу захистила іспанка Марія Перес, віце-чемпіонкою світу стала італійка Антонелла Пальмісано, а бронза в еквадорки Паули Мілени Торрес.

Серед чоловіків усі українці завершили виступ без результату. Іван Банзерук та Ігор Главан знялися під час гонки, а дебютант змагань Єгор Шелест — дискваліфікований. Чемпіоном світу став канадієць Еван Данфі. Бразилець Кайо Бонфім та японець Хаято Кацукі – другий та третій відповідно.

Без результату закінчив змагання й інший дебютант чемпіонату світу від України, Артем Левченко. У секторі штовхання ядра він не показав результату у жодній з трьох кваліфікаційних спроб.

Нагадаємо, українська збірна представлена 23 атлетами, які змагатимуться в 9 дисциплінах. Найбільше представництво – по 3 жінок та чоловіків – у стрибках у висоту та спортивній ходьбі на 20 км. У суботу, 13 вересня, у вечірній сесії змагань Україна буде представлена лише одним спортсменом – Олександр Онуфрієв дебютує у кваліфікації стрибків з жердиною.

