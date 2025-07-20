Ліга націй з волейболу 2025, чоловіки, 12 тур

Україна – Канада – 1:3 – (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Матч проти Канади був останнім для України на груповому етапі Ліги націй. У разі перемоги можна було закріпитись у топ-8, що автоматично дозволило б потрапити до фіналу восьми. Перший сет пройшов у напруженій боротьбі – "синьо-жовті" зуміли зрівняти рахунок 14:14, але в підсумку поступились – 21:25.

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Другий сет також видався складним і завершився мінімальною перемогою України – 27:25. Однак, далі Канада в напруженій боротьбі забрала ще один сет – 29:31, а в четвертому вже впевнено перемогли з рахунком 21:25. Через це (загальний рахунок гри – 1:3 на користь Канади) українці не змогли заробити бодай очко за цю поразку. Саме це і стало ключовим фактором – ще 1 бал в турнірному заліку зберіг би шанси на вихід у плей-офф.

Таким чином, Україна залишилася на 7, прохідній, позиції у таблиці Ліги націй, однак конкуренти після своїх матчів потіснять "синьо-жовтих" з неї.

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