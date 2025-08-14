Україна не змогла вийти у півфінал Євробаскету U-16, поступившись Бельгії
Збірна України з баскетболу зіграла чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи U-16 проти Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24+".
Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки. Дивізіон В. 1/4 фіналу
Бельгія – Україна – 77:51 (17:18, 20:7, 19:11, 21:15)
Збірна України U-16 вийшла до чвертьфіналу Євробаскету-2025 – відомий наступний суперник "синьо-жовтих"
Українська юнацька збірна поступилася у чвертьфіналі Євробаскету у Скоп'є.
Дебют першої чверті українці провалили, й вже за лічені секунди бельгійці вели з рахунком 6:0. Але "синьо-жовті" ще до кінця стартового відрізка матчу не просто відігралися, а вже й вийшли вперед – 18:17.
Бельгійці повністю нівелювали перевагу нашої команди у другій та третій чвертях, влаштувавши розгроми. Українці кинулись усіма силами відігруватись у фінальній десятихвилинці, але натомість пропустили багато разючих контратак і дозволили збірній Бельгії пройти далі.
Найефективнішим гравцем нашої збірної став Дмитро Даценко, який набрав 19 очок та 8 підбирань.
У півфіналі бельгійці зіграють проти Португалії, яка в 1/4 фіналу здолала Боснію і Герцеговину.
