Жіноча збірна України з пляжного футболу та команда Португалії провели півфінальну зустріч Суперфіналу Євроліги-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Українки не змогли виграти у португалок / фото: beachsoccer.org.ua

Євроліга-2025 з пляжного футболу, жінки, Суперфінал, 1/2 фіналу

Португалія – Україна – 3:1

Голи: Сімоенш, 12, Іньєш, 18, 36 – Костюк, 10.

Україна поступилася Іспанії у матчі Суперфіналу Євроліги з пляжного футболу, але зіграє у півфіналі турніру

Українки на груповій стадії Суперфіналу переграли Італію (4:2), поступилися Іспанії (2:4) та посіли друге місце у квартеті В. У півфіналі підопічні Юрія Клименка зустрілися зі збірною Португалії, яка виграла групу А.

Перший період матчу 1/2 фіналу завершився внічию. На гол Юлії Костюк на 10-й хвилині португалки відповіли влучним ударом Марти Сімоенш.

У другій 12-хвилинці збірна Португалії вийшла вперед. На 18-й хвилині відзначилася Іньєш. Вона ж наприкінці третього періоду встановила остаточний рахунок у зустрічі.

1:3 – українська збірна програла та тепер побореться за третє місце. Суперником "синьо-жовтих" буде команда, яка програє у півфінальному протистоянні Іспанія – Польща, який завершиться пізніше.

Збірна України здолала Італію і пробилась у півфінал жіночої Євроліги-2025