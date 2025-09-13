Чоловіча збірна України з пляжного футболу та команда Італії провели півфінальну зустріч Суперфіналу Євроліги-2025. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Євроліга-2025 з пляжного футболу, чоловіки, Суперфінал, 1/2 фіналу

Італія – Україна – 4:1

Голи: Сассарі, 16, 32, Хосеп, 20, 25 – Максимець, 26.

Україна в драматичному матчі втратила перемогу над Іспанією у Суперфіналі Євроліги з пляжного футболу

Чоловіча збірна України з пляжного футболу посіла друге місце у групі В попереднього раунду Суперфіналу Євроліги-2025. "Синьо-жовті" переграли Швейцарію (5:4), зазнали поразки від Іспанії (4:5) та перемогли Данію (6:6, пенальті 6-5). У матчі 1/2 фіналу на українців чекала найкраща команда групи А – збірна Італії.

У першому періоді італійці домінували, але на перерву команди пішли за рахунку 0:0. У другій 12-хвилинці господарі змагань, на жаль, двічі забили завдяки зусиллям Сассарі та Хосепу. У завершальному періоді Сассарі та Хосеп відзначилися вдруге, на що "синьо-жовті" відповіли результативним ударом Максимця.

1:4 – Україна програла Італії, яка у фіналі Євроліги-2025 розіграє титул з командою Іспанії. На українську команду чекає зустріч зі збірною Білорусі. Однак такий матч для збірної України неможливий через дію наказу Мінмолодіспорту.

Наразі невідомо, чи відбудеться поєдинок команд України та Білорусі. Гра має відбутися у неділю, 14 вересня.

Варто згадати, що раніше інші збірні бойкотували матчі проти Білорусі у пляжному футболі. У 2024 році від зустрічі з білорусами у Євролізі відмовилася команда Естонія, а наприкінці липня 2025-го на матч з Білоруссю не вийшла збірна Латвії.

Україна не змогла вийти у фінал Суперфіналу Євроліги-2025 з пляжного футболу серед жінок – одного гола виявилося замало