Україна та Нідерланди провели поєдинок 9-го туру волейбольної Ліги націй. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Ліга націй з волейболу, чоловіки, 9-й тур

Україна – Нідерланди – 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

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Попри статус аутсайдера Нідерланди потужно розпочали дебютний сет і створили чимало проблем українцям. Попри важкий старт наші хлопці змогли переломити хід зустрічі й забрати партію на власну користь – 25:21.

Друга партія виявилась для України ще важчою, ніж перша. "Ораньє" під проводом зіркового діагонального Мікеля Ах'ї цього разу змогли довести справу до кінця (25:20) і зрівняти рахунок за сетами.

Нідерландці на куражі продовжили камбек і в третій партії. Гра в українців геть не клеїлась і наші опоненти ейсом оформили другу перемогу в сеті поспіль, ще й з ідентичним рахунком – 25:20.

У четвертій партії нашим хлопцям вже не можна було помилятися. Україна потужно розпочала сет і вела в рахунку 6:2, але негаразди продовжували переслідувати команду Рауля Лосано попри хорошу гру. Наші волейболісти були за крок від фіаско, але таки змогли перевести справу на тай-брейк – 26:24.

Там українці знову вдало почали гру і завдяки зусиллям Василя Тупчія і Євгенія Кісілюка вирвали перемогу – 15:13.

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