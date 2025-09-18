Збірні Італії та України зійшлись у матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу. Результат та огляд поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 з волейболу, 3-й тур

Італія – Україна – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

Для виходу в плей-офф чемпіонату світу Україні потрібна була лише перемога – чинні чемпіони світу, італійці, випереджали нас на 1 очко. Бельгія вже гарантувала собі перше місце у групі, набравши 8 очок після 3 зустрічей.

Італія захопила ініціативу на старті першого сету, але Україна зуміла зрівнятись – 14:14. Але після цього італійцям вдалось вирватись вперед та вирвати перемогу 25:21. Другий сет також проходив у рівній боротьбі, але і тут тріумфувала Італія – тепер з рахунком 25:22. А в третьому сеті чинні чемпіони світу не віддали ініціативу та досить легко здолали "синьо-жовтих" із рахунком 25:18.

Таким чином, збірна України припинила свої виступи на чемпіонаті світу-2025 з волейболу, посівши третє місце в групі F (з якої вийшли Бельгія та Італія). В активі українців лише перемога над аутсайдером – Алжиром.