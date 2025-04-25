УЄФА після початку повномасштабного вторгнення відсторонив від своїх змагань російські клуби та збірні, однак білорусів залишив. Під час жеребкувань поплічників терористів розводять з Україною, але тепер вони разом вийшли на футзальний Євро-2026. Схожа ситуація виникала на ЧС-2024 з пляжного футболу. Тоді збірна України пройшла кваліфікацію, проте фінальну частину бойкотувала саме через участь Білорусі. Президент УАФ Андрій Шевченко поки не впевнений, як діяти цього разу.

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– Я знаю про вихід Білорусі. Зараз тривають консультації. Будемо чекати чіткої позиції.

– Можна очікувати бойкоту?

– Ще раз кажу: ми чекаємо консультації. Коли ми будемо розуміти, як це все буде передаватися, коли це все буде рухатися – одразу ж будуть наші кроки.

– Коли?

– Ще раз: в мене немає інформації зараз. Я знаю, що йдуть консультації з цього приводу, – резюмував Шевченко в коментарі Tribuna.