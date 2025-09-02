Президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна у коментарі виданню Forbes заявила, що українські спортсменки можуть не взяти участь у Кубку світу. Це стане протестом рішенню Міжнародної федерації гімнастики.

Мєльнікова є представницею Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА), який підпорядковується Міністерству оборони Росії.

Крім цього, вона у квітні 2025 року балотувалася на місцевих виборах у Воронежі та виграла праймеріз як кандидатка від провладної партії Єдина Росія. Утім, потім вона зняла свою кандидатуру, щоб зосередитися на гімнастиці, але критики зазначають, що це не було відмовою Мельникової від своїх політичних поглядів.

Мєльникова також публічно висловлювала свою підтримку війні Росії проти України, публікуючи в соцмережах військовий контент і використовуючи рашистський символ Z.

Попри такі дії спортсменки, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) підтвердила її участь у майбутньому Кубку світу, що викликало різку незгоду української сторони.

