Чоловіча збірна України за певного розкладу може вийти з групи F.

Національна чоловіча команда України з волейболу за підсумками двох турів основного етапу ЧС-2025 посідає третє місце у своїй групі та зберігає шанси на вихід у плей-офф турніру.

Україна здобула впевнену перемогу у другому матчі на ЧС-2025 з волейболу – шанси на плей-офф залишаються

"Синьо-жовті", нагадаємо, у першому матчі поступилися у трьох сетах збірній Бельгії, після чого переграли у трьох сетах команду Алжиру.

Турнірна таблиця групи F

У четвер, 18 вересня, на Україну чекає поєдинок з командою Італії – чинним чемпіоном світу. Початок – о 16:30 за київським часом.

"Синьо-жовтим" потрібна виключно перемога над італійцями з будь-яким рахунком. Це дозволить випередити Італію за головним критерієм – кількістю перемог, та гарантувати собі фініш у топ-2 групи. Це завдання-мінімум для потрапляння у плей-офф.

Величезна сенсація в групі України на ЧС-2025 з волейболу: Бельгія обіграла Італію та вийшла у плей-офф