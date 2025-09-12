Данило Жасан вийшов у півфінал змагань, які тривають у Ліверпулі.

Український боксер Данило Жасан на чемпіонаті світу-2025 у Ліверпулі (Велика Британія) став учасником 1/2 фіналу у ваговій категорії до 86 кілограмів.

Українець Жасан вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу з боксу – здобув одноголосну перемогу

Жасан путівку у півфінал розіграв із грізним представником Грузії Георгієм Кушиташвілі – зокрема, бронзовим призером чемпіонату світу (2023) та чемпіоном Європи (2022). До речі, Кушиташвілі довгий час жив у Росії, тренувався там та леякий період виступав за країну-терористку.

Бій вийшов видовищним, але завершився вже у першому раунді. Кушиташвілі отримав розсічення та продовжити поєдинок не зміг. Судді визнали переможцем протистояння українського боксера, який на момент зупинки бою вів у рахунку – 4:1.

Жасан, вийшовши до 1/2 фіналу, гарантував собі медаль, яка буде для збірної України першою та єдиною на цьому чемпіонаті світу.

