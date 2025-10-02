Українські параатлети здобули три медалі у п’ятий день чемпіонату світу в Нью-Делі.

Паралімпійська збірна України продовжує свої виступи на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики, що триває в Нью-Делі. За підсумками п’ятого змагального дня наша команда поповнила скарбничку трьома нагородами – золотом, сріблом та бронзою.

Український бігун Ігор Цвєтов здобув уже п'яту медаль для України на чемпіонаті світу-2025 з параатлетики.

Як повідомляє Суспільне, головним героєм дня став 24-річний Олександр Яровий, який у секторі для штовхання ядра класу F20 здобув золото та встановив новий світовий рекорд – 17.73 метра. Це досягнення українець оформив у третій зі своїх шести спроб. Для Ярового це вже третя перемога на турнірах світового рівня поспіль, і друга поспіль із покращенням власного рекорду.

Срібну медаль у цій дисципліні виборов 28-річний Максим Коваль – його найкращий результат у п’ятій спробі становив 17.52 м. Бронза дісталася давньому супернику українців – 39-річному Мухаммаду Зіяду Золкефлі з Малайзії (17.26 м).

Ще одне призове місце принесло Україні метання списа. 28-річний Владислав Білий, чинний віцечемпіон Паралімпіади-2024, виборов бронзову нагороду в класі F38. Його найкраща спроба – 53.50 м – припала на фінальний кидок. До срібла українцеві не вистачило одного міліметра. Переміг колумбієць Хосе Грегоріо Лемос Рівас (60.94 м), друге місце посів його краянин Луїс Фернандо Лукумі Віллеґас (53.51 м).

Після п’яти днів змагань українська команда має у своєму активі 8 медалей: три золоті, дві срібні та три бронзові. У медальному заліку це дозволяє синьо-жовтим піднятися на 12-те місце. Лідирує ж Бразилія, яка здобула вже 30 медалей (8 золотих).

Міністр молоді та спорту України відреагував на дозвіл російським паралімпійцям виступати під своїм прапором