Кубок Девіса, 2 Світова група, другий матч

Україна – Домініканська Республіка – 2:0

В’ячеслав Белінський (ATP №378) – Петер Бертран (ATP №655) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3 на тайбрейку)

Раніше сьогодні Владислав Орлов впевнено переміг Роберто Сіда, тому Україна мала шанс завершити день з комфортною перевагою. Для цього першому номеру нашої збірної В’ячеславу Белінському треба було здолати Петера Бертрана.

Збірна України розпочала Кубок Девіса з розгромної перемоги – Орлов розбив першу ракетку суперника

Зустріч минула в дуже щільній боротьбі. Перший сет забрав Белінський з рахунком 6:4, але домініканець відповів тим самим в другому. У третій партії ніхто довго не міг зробити брейк. Це нарешті зробив українець і мав власну подачу за рахунку 5:3.

Розігралася справжня драма. В'ячеслав не закрив матч та віддав Бертрану три гейми поспіль. Домініканець отримав три матчпойнти на своїй подачі, однак Белінський всі відіграв і перевів у тайбрейк! Тут вже українець був переконливим і здобув перемогу. Наша збірна повела в серії 2:0. На завтра заплановані парний матч і ще 2 одиночні. Для загальної перемоги потрібно забрати ще одну зустріч.