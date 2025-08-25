Жіноча збірна України зазнала поразки у двох матчах групового етапу чемпіонату світу з волейболу. Наші волейболістки поступилися чинним чемпіонкам світу збірній Сербії (0:3), а також команді Японії (2:3).

Україна зазнала болючої поразки від Японії на ЧС з волейболу, маючи перевагу 2:0

Україна мала б шанси на вихід з групи, якби збірна Камеруну обіграла Сербію, однак африканки поступилися титулованим суперницям – 0:3. Таким чином, збірні Сербії та Японії забезпечили собі вихід у плей-офф чемпіонату світу, а Україна не змогла подолати груповий етап. До цього "синьо-жовті" востаннє грали на світовій першості у 1994 році, де вилетіли на стадії плей-офф.

В завершальному матчі турніру українки зіграють проти збірної Камеруну, матч відбудеться в середу, 27 серпня.

Збірна України нав'язала боротьбу, але поступилася чемпіонам Європи на молодіжному ЧС з волейболу