Французькі пляжниці перемогли німкень і вийшли у фінал чемпіонату Європи. Результат зустрічі – у цій новині на "Футбол 24+".

Пляжний волейбол, чемпіонат Європи, жінки, півфінал

Німеччина (Мюллєр / Тіллманн) – Франція (Вієйра / Шамеро) – 0:2 (13:21, 16:21)

Українки вперше в історії вийшли в фінал чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Клеменс Вієйра та Алін Шамеро здобули перемогу над німецьким дуетом Свеньї Мюллєр та Синьї Тіллманн. Француженки впевнено розправились з опонентками у двох сетах – 21:13 та 21:16.

Таким чином Шамеро та Вієйра пробилися до фіналу чемпіонату Європи, де їхніми суперницями стануть українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко.

Фінал відбудеться вже 3 серпня. Старт поєдинку – о 15:30 за київським часом.

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