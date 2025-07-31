Збірні України U-16 та Туреччини U-16 провели зустріч сьомого туру Євроволею-2025. Результат та звіт про матч – у цій новині на "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16, група 2, 7-й тур

Туреччина – Україна – 3:0 (25:21, 25:21, 25:20)

Збірна України оформила другу перемогу на чемпіонаті Європи з волейболу U-16, здолавши друзів Росії

Українська команда у шостому турі групи Євро-2025 переграла збірну Сербії у трьох сетах, тому була сповнена надій у завершальній грі основного етапу здолати Туреччину. На жаль, бажання не здійснилося, а залишилося мрією.

Гравці турецької команди переважали "синьо-жовтих" у кожній з партій, яких команди зіграли три. Збірна України не змогла взяти бодай один сет, щоб спробувати повернутися у гру.

Ця поразка стала для українців п’ятою у семи матчах. Вони завершили групову стадію на шостій позиції серед восьми команд.

Визначився ще один невдаха плей-офф Ліги націй з волейболу, де мала зіграти Україна – у групі кривдив "синьо-жовтих"