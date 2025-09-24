Міжнародна федерація хокею (IIHF) найближчої перспективи офіційно представить новий турнір для хокейних збірних – Європейський кубок націй, повідомляє Суспільне Спорт.

Згідно з неофіційною інформацією, розіграш турніру відбудеться у чотири етапи ("вікна") – у листопаді та грудні 2025 року, а також лютому та квітні 2026-го. Європейський кубок націй замінить національним командам товариські матчі під час підготовки до чемпіонату світу.

У турнірі зіграють 18 команд, зокрема і збірна України. "Синьо-жовті" на різних етапах будуть виступати проти різних суперників.

Попередній розклад турнірів за участю збірної України

Листопад 2025 року

Група 4: Румунія, Україна, Литва

Грудень 2025 року

Група 3: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

Лютий 2026 року

Група 2: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна

Особливим має бути квітневе "вікно" – воно матиме формат товариських зустрічей. В IIHF врахували, що учасники Європейського кубка націй виступають у різних дивізіонах чемпіонату світу. Згідно з припущенням, у період з 20 по 26 квітня Україна проведе товариський матч проти збірної Італії. Після цього "синьо-жовті" матимуть ще один товариський поєдинок, який стане завершальним етапом підготовки до чемпіонату світу 2026 року.

