Дві українські шахістки продовжують боротьбу в розіграші Кубка світу-2025, що триває в Батумі (Грузія). У середу, 16 липня, відбулися перші зустрічі 1/8 фіналу (кожен раунд – це дві партії та тай-брейк у разі потреби).

Дві українки вийшли до 1/8 Кубка світу з шахів – Музичук сенсаційно покинула турнір

Музичук білими фігурами не змогла виграти в Нани Дзагнідзе з Грузії – нічия. Осьмак чорними фігурами протистояла Тань Чжуньі з Китаю і поступилася. У четвер, 17-го числа, будуть зіграні другі партії у зустрічах.

Кубок світу 2025 року з шахів триватиме в Батумі до 29 липня.

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