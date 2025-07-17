Україна близька до втрати представниці на шаховому Кубку світу-2025 серед жінок
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Марія Музичук та Юлія Осьмак провели перші зустрічі 1/8 фіналу турніру.
Дві українські шахістки продовжують боротьбу в розіграші Кубка світу-2025, що триває в Батумі (Грузія). У середу, 16 липня, відбулися перші зустрічі 1/8 фіналу (кожен раунд – це дві партії та тай-брейк у разі потреби).
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Музичук білими фігурами не змогла виграти в Нани Дзагнідзе з Грузії – нічия. Осьмак чорними фігурами протистояла Тань Чжуньі з Китаю і поступилася. У четвер, 17-го числа, будуть зіграні другі партії у зустрічах.
Кубок світу 2025 року з шахів триватиме в Батумі до 29 липня.
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