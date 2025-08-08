Гра Україна – Словаччина відбудеться в Ризі в суботу, 9 серпня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Україна стартувала з драматичної поразки від Швейцарії у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Пряму трансляцію поєдинку можна дивитися на платформі Київстар ТВ, офіційному YouTube-каналі FIBA та в цій новині "Футбол 24+".

Українська команда в першому матчі пре-кваліфікації програла на виїзді команді Швейцарії з рахунком 64:66 після вирішального влучного кидка суперників на останній секунді завершальної чверті.

Збірна Словаччини має у своєму активі перемогу над швейцарцями з рахунком 73:60.

Турнірна таблиця групи А пре-кваліфікації ЧС-2027

