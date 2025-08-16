Чоловіча збірна України 16 серпня проведе третій поєдинок стартового раунду відбору до ЧС-2027.

Гра Україна – Швейцарія відбудеться в Ризі в суботу, 16 серпня. Початок матчу – о 17:00 за київським часом.

Україна перемогла Словаччину в другому матчі пре-кваліфікації ЧС-2027 – шедевр Боброва і зірковий перфоманс Санона

Пряму трансляцію поєдинку можна подивитися на платформі Київстар ТБ, офіційному YouTube-каналі FIBA та в цій новині "Футбол 24+".

Збірна України зустрічалася зі Швейцарією у першому турі відбору, тоді наші суперники здобули перемогу 66:64 завдяки влучному кидку на останній секунді гри. Крім того, швейцарці здолали Словаччину (85:72), та наразі перебувають на першому місці групи А.

"Синьо-жовті" у своєму попередньому матчі перемогли команду Словаччини (80:71) та наразі посідають третю сходинку у турнірній таблиці.

Турнірна таблиця групи А пре-кваліфікації ЧС-2027