Україна зіграє проти Сербії в передостанньому турі основного етапу Ліги націй. Безкоштовна трансляція – у цій новині "Футбол 24+".

Матч Україна – Сербія повинен розпочатись сьогодні (18 липня) о 17:30 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Спорт. Дивитися можна прямо в цій новині.

Після 10 зіграних турів Україна набрала 18 очок і має хороші шанси на вихід у плей-офф. Натомість Сербія з 3 пунктами у 9 матчах є абсолютно найгіршою командою таблиці.

Збірна України відіграла 0:2 проти чемпіонів світу, але все ж прикро поступилася у волейбольній Лізі націй