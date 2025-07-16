Збірна України з волейболу зіграє проти Нідерландів у матчі 9-го туру Ліги націй. Де дивитись довгоочікувану зустріч онлайн, підкаже "Футбол 24+".

16 липня для України стартує третій тиждень волейбольної Ліги націй. Наша команда зійдеться з командою Нідерландів, яка перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці.

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Де дивитися матч Україна – Нідерланди? Гру покаже в прямому ефірі Суспільне Спорт на Youtube-каналі.

Гра дев'ятого туру між Нідерландами та Україною розпочнеться о 14:00 за київським часом. Перед матчем наша команда перебуває в зоні плей-офф на шостому місці. Водночас Нідерланди – одна з найгірших команд Ліги націй. В поточному сезоні гірше виступають лише серби.

Відеотрансляція також буде доступна в цій новині на сайті "Футбол 24+".

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