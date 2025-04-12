Україна розчавила Кіпр і математично оформила вихід на наступний чемпіонат Європи з футзалу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Футзал. Відбір до Євро-2026, 5-й тур

Україна – Кіпр – 11:1

Голи: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первєєв, 24 – Хаджігеоргіу, 19

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Україна не залишила мокрого місця від головного аутсайдера відбіркової групи. Найбільше куражились Євгеній Жук, в активі якого покер, та Андрій Мельник з хет-триком.

Дещо пізніше Румунія поступилася Німеччині (1:2), що означало достроковий вихід збірної України на чемпіонат Європи 2026 року. Підопічні Олександра Косенка 15 квітня завершать відбір матчем проти Румунії і явно будуть не проти залишитися без втрат очок. У попередніх 5 турах "синьо-жовті" трощили суперників із загальним рахунком 34:4.