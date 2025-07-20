Матч Україна – Канада розпочнеться сьогодні (20 липня) о 14:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція буде доступна на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

"Просраний матч без боротьби, без бажання": лідер збірної України з волейболу – про болючі 0:3 від сербів

Після 11 турів Україна набрала 18 очок і посідає сьому сходинку. У плей-офф виходять найкращих 8 збірних. Канада чотирнадцята і турнірної мотивації вже не має. Україні для гарантії виходу в плей-офф потрібно перемагати з рахунком 3:0 або 3:1. Будь-який інший результат змусить чекати вигідних результатів у матчах конкурентів.