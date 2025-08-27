Жіноча збірна України проведе завершальний матч чемпіонату світу з волейболу проти команди Камеруну. Де дивитися безкоштовну трансляція гри – розповість "Футбол 24+".

Сьогодні, 27 серпня, Україна проведе третій матч на жіночому чемпіонаті світу з волейболу. Гра "синьо-жовтих" проти Камеруну розпочнеться о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Сербії (0:3) та Японії (2:3) і втратила шанси на вихід в плей-офф. Камерун також без турнірних завдань, представниці Африки наразі посідають четверте місце групи.