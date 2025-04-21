У понеділок, 21 квітня, в Кишиневі (Молдова), завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україна в останній день поповнила свою скарбничку ще трьома нагородами. Зокрема дворазова призерка Євро Валентина Кісіль у вазі понад 87 кг здобула малу "бронзу" (взявши 110 кг) та мале "срібло" (237 кг). Христина Бородіна завоювала мале "срібло" у поштовху (132 кг)..

Збірна України здобула чергову медаль на чемпіонаті Європи-2025 з важкої атлетики

Цікаво, що для Бородіної це дебютна медаль в кар'єрі. До цього її найкращим результатом було п'яте місце у двоборстві на Євро-2022. Кісіль ж виграла свою шосту та сьому нагороду в кар'єрі на чемпіонатах Європи. До цього вона вигравала велике "срібло" у 2017 році й велику "бронзу" в 2023-му. Також в активі Кісіль мала золота медаль у ривку (2017 рік), й дві срібні (у поштовху в 2017 році й ривку в 2023-му).

Загалом, на цій першості збірна України, яка була представлена 17-ма спортсменами, здобула 13 медалей (1 золоту, 5 срібних та 7 бронзових).

Усі медалі України на Євро-2025 з важкої атлетики:

– золото: Ольга Івженко (ривок, 55 кг)

– срібло: Дмитро Кондратюк (поштовх, 81 кг), Світлана Москвіна (ривок, 64 кг), Ірина Домбровська (ривок, 76 кг), Христина Бородіна (поштовх, понад 87 кг), Богдан Гоза (ривок, до 109 кг).

– бронза: Анастасія Манєвська (двоборство, 87 кг), Світлана Москвіна (двоборство, 64 кг), Ольга Івженко (двоборство, 55 кг), Валентина Кісіль (двоборство й ривок, понад 87 кг), Богдан Гоза (двоборство, до 109 кг), Владислав Прилипко (ривок, до 109 кг).

Українка Манєвська посіла третє місце на чемпіонаті Європи з важкої атлетики – вже 6 медалей для збірної на турнірі