Спортсменка-вигнаниця з Білорусі Христина Тимановська, яка прийняла громадянство Польщі, розповіла подробиці про свого екс-чоловіка Арсенія Зданевича.

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"Я написала президенту Польщі, що хочу представляти Польщу та хотіла б змінити громадянство. Я тоді згадала, що в мене є чоловік, і що я б хотіла, щоб він теж залишився в Польщі, бо він моя опора. Я дуже хотіла, щоб він теж отримав громадянство.

Однак наразі він проживає в Білорусі та співпрацює з місцевим КДБ. Тепер він там каже, що ніколи не хотів польського громадянства і що воно йому зовсім не потрібне. Для мене дивно, що ніхто в Польщі не займався тим фактом, що громадянин співпрацює з КДБ", – цитує Тимановську Sport Interia.

Додамо, що Тимановська покинула Білорусь після 2021 року через виступи проти влади диктатора Олександра Лукашенка. Деякий час легкоатлетка проживала в Києві разом зі Зданевичем, але розлучилась з ним у 2023 році. На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Тимановська представляла Польщу.

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