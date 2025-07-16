Ігнасіо Брісіолі, асистент головного тренера української чоловічої збірної Рауля Лосано, заявив, що виконання мінімального завдання на поточний розіграш Ліги націй не знімає з команди головну задачу – вихід до Фіналу восьми.

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"Хочу подякувати всім гравцям. Ми доклали багато зусиль для перемоги. Дуже задоволений тими, хто вийшов на заміну, бо вони змінили гру. Це важкий матч для нас. Було важливо виграти цей матч у контексті боротьбі за вихід у Фінал восьми", – цитує Брісіолі Суспільне Спорт.

Збірна України у зведеній турнірній таблиці Ліги нації після перемоги над Нідерландами посідає шосте місце, маючи в активі шість перемог у дев’яти зустрічах. У четвер, 17 липня, о 17:30 за київським часом на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Італії.

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