Головний тренер чоловічої збірної України Рауль Лосано підбив підсумки виступу колективу у Лізі націй, де вона посіла дев’яте місце за підсумками групового турніру.

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"Команда, яка зараз йде 14-ю в рейтингу FIVB, досягла дев'ятого місця в Лізі націй. Ми ділимо сьоме місце (у Куби, Ірану, Болгарії, США й Аргентини теж по шість перемог, але Куба й Іран змогли відібратися до плей-оф завдяки більшій кількості очок. – прим.). Це історичний результат. Україна – це команда-відкриття у Лізі націй", – цитує Лосано LB.ua.

У вересні на українську збірну чекає чемпіонат світу. Він розпочнеться на Філіппінах 12 вересня. "Синьо-жовті" зіграють у групі F. Їхніми суперниками будуть команди Італії, Бельгії та Алжиру.

"Чемпіонат світу ніколи не буває легким. Ми почнемо нашу подорож на змаганні з матчу проти Бельгії. Чи є позитивним моментом те, що першими будуть не італійці? Не знаю. Усе залежатиме від форми команди, відновлення травмованих гравців. Спочатку ми проведемо тренувальний збір у Польщі, подивимось, у якому стані команда.

Я хочу бачити новий рівень гри від хлопців у кожному наступному матчі. Я вдячний кожному з команди за наш виступ у Лізі націй. Усі хлопці показали, що ми вміємо й можемо грати проти найсильніших команд світу. Усі наші думки про Олімпіаду-2028. У нас є трохи менше ніж три роки. Нам потрібно покращувати свій рейтинг, зростати індивідуально і як команда. Ми можемо і маємо поборотися за Олімпіаду-2028", – додав Лосано.

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