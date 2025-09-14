Чоловіча збірна України з волейболу в першому турі групової стадії ЧС-2025 зустрілася з командою Бельгії та зазнала поразки у трьох сетах – 16:25, 17:25, 22:25.

Україна у стартовому матчі ЧС-2025 з волейболу зазнала болючої поразки – шансів майже не було

"Можливо, вони були більше готові та налаштовані, ніж ми. Грали як команда, у них була гарна атмосфера і, не менш важливо, їм чимало таланило: у нас м'ячі від рук летіли в аут, а в них – у майданчик, або ж вони стояли у тих місцях, де м'яч відлітав. Звісно, добре попрацювали їхні статистики, які нас розібрали. Була не готовою Бельгія лише до тих непередбачуваних моментів, які ми створювали на "гарячу" руку, а до решти моментів вони були готові і показали дуже хорошу гру.

Ми не змогли показати максимум. Старалися, не можу сказати, що зіграли погано, але вони зіграли набагато краще. Зіграла, можливо, (в них) не вся команда, а один гравець. Молодець, зіграв на всі 100%.

Є різні чинники та причини, хто і як виглядав. Бельгія не грала ані у Лізі націй, ані у Золотій Євролізі. Грали хлопці, які відпочили, а не такі, як ми, що вже "наїлися" тим волейболом. Що приховувати: атмосфера була не дуже вже давно. Ми над тим працюємо, і сподіваюся, що зможемо віднайти сили та мотивацію на нові матчі. Але ми ще не опускаємо голову. Сподіваюся, що у нас ще не два матчі, а більше. Покажемо максимум, бо ми українці, ніколи не здаємося і боротимемося до кінця", – наголосив Семенюк у коментарі Суспільне Спорт.

Збірна України свій наступний матч на ЧС-2025 проведе у вівторок, 16 вересня, проти Алжиру. Початок гри – о 09:00 за Києвом.

Лідер збірної України відверто оцінив суперників на ЧС-2025 з волейболу: "Буде важко"