У деяких плавців збірної США спостерігаються симптоми гострого гастроентериту, повідомляє NPR з посиланням на речника команди.

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"Медичний персонал команди лікував тих, хто мав симптоми, та консультував команду щодо подальших профілактичних та відновлювальних заходів" – сказала старша директорка USA Swimming з комунікацій Ніккі Ворнер.

Деякі американські спортсмени вже пропустили змагання ЧС-2025: триразова олімпійська чемпіонка Торрі Гаск не брала участі у кваліфікації на 100 м батерфляєм, а призерка Олімпіади в естафетах Клер Вайнстайн знялася зі змагань на 400 м батерфляєм. Втім, Гаск повернулася до змагань в естафеті 4х100 вільним стилем, у якому США здобули друге місце.

"Команді точно довелося виявити більше стійкості та адаптуватися. Попри все ми показали солідний час і дуже добре долали кожну позначку — можемо цим пишатися, враховуючи обставини, які нас спіткали", — сказала одна з плавчинь команди Сімоне Мануель.

До слова, США наразі посідають третє місце в медальному заліку ЧС-2025, світова першість триватиме до 3 серпня.

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