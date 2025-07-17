Головний тренер збірної Нідерландів з волейболу Джоель Бенкс заявив, що залишився задоволений рівнем гри своєї команди у поєдинку проти України, який його команда програла у п’яти партіях.

Україна не без проблем дотисла Нідерланди у волейбольній Лізі Націй

"Що ми можемо просити більше від гравців, аніж вони можуть показати сьогодні. Це було дуже близько, це була можливість (перемогти), але, на жаль, не змогли її реалізувати. Болить ця поразка, але маємо це пережити, не лише фізично, але й ментально. Але це одне очко може для нас все вирішити. Зараз це прикра поразка. Вітаємо Україну, вони класно зіграли. Але все ще не завершилося, ми ще маємо шанси", – цитує Бенкса Суспільне Спорт.

Команда Нідерландів свій наступний матч у Лізі націй проведе проти Словенії у четвер, 17 липня, початок – о 21:30 за київським часом.

У таблиці турніру нідерландці посідають 17-те місце, маючи в активі одну перемогу за восьми поразок. Гірше за них справи йдуть лише у Сербії (також одна перемога та 8 поразок, але лише три очки проти п’яти у Нідерландів).

Збірна України зазнала серйозної кадрової втрати на матч проти чемпіонів світу з волейболу