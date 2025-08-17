Глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман зізнався, що його організація поважає позицію абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні Олександра Усика.

"Ми були послідовні та повинні залишатися такими. Ми підтримали об'єднавчий бій за титул абсолютного чемпіона світу і не хочемо поки переривати цей процес.

Усик – абсолютний чемпіон, він володіє поясом WBC. Подивимося, які рішення він прийме надалі. Нещодавно у нього був бій, тому ми розглянемо цю ситуацію на засіданні Ради наприкінці року", – цитує Сулеймана Ringside24.

Олександр Усик 19 липня в Лондоні нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

