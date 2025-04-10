Головний тренер футзальної Аврори Євген Задорожний поділився спогадами про поїздку на чемпіонат світу 2019 року з міні-футболу.

– Відомо, що певний час ви були граючим тренером.

– Грав за Межигір’я на першість Київської області. Тоді через травму спини я вже закінчив з футболом. Але з 2014-го по 2016-й ще пограв на великому полі. Потім перейшов у міні-футбол, в команду Фактор, спочатку грав, потім став тренером.

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– На чемпіонат світу в Австралію ви їздили, як граючий тренер?

– Так, ми непогано виступили, хоча з точки зору організації поїздка була жахливою. Їхали вп’ятьох без воротаря. Щоб був комплект у шість гравців, довелося виходити на майданчик і мені. У воротах стояв менеджер команди. І з тим складом ми могли не п’яте місце посісти, а грати у фіналі, де, в підсумку, перше місце розігрували Бразилія та Мексика.

У збірній було три майстри міжнародного класу. Іщенко, Романчук, Кривошеєнко, Хомін, Марканич – усі грали без замін. Нас мало було, бо не всім відкрили візи, – розповів Задорожний в інтерв'ю Sport24.ua.