У жіночій Лізі націй-2025 з волейболу визначилися обидві півфінальні пари плей-офф.

Україна отримала вердикт щодо участі в жіночій Лізі націй з волейболу – інша збірна хотіла забрати місце через кабінети

Перший дует сформували команди Італії та Польщі. Італійки, як відомо, є переможницями основного етапу турніру, а польська команда приймає Фінал восьми.

Ще одним учасником півфіналу стала збірна Японії. Вона на тай-брейку в зустрічі 1/4 фіналу обіграла команду Туреччини – 25:21, 16:25, 25:20, 22:25, 15:9. На японок у півфіналі чекає зустріч зі збірною Бразилії, яка переконливо розбила команду Німеччини у трьох сетах – 25:19, 26:24, 25:14.

Обидві півфінальні матчі Ліги націй-2025 відбудуться в суботу, 26 липня:

17:00. Італія – Польща

21:00. Бразилія – Японія

Нагадаємо, що в новому сезоні 2026 року в жіночій Лізі націй вперше в історії виступатиме збірна України. Вона цього року стала переможницею Золотої Євроліги.

Жіноча збірна України перемогла Угорщину та завоювала чемпіонство у Золотій Євролізі з волейболу