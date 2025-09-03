Відомий британський промоутер Френк Воррен впевнений, що абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик до кінця поточного року свій черговий поєдинок не проведе.

"(Усик) попросив у WBO тайм-аут через травму і надав докази. На цей час ситуація така. Чи буде він битися до кінця року? Я дуже сумніваюся в цьому", – цитує Воррен Sky Sports.

19 липня Усик у Лондоні на Вемблі виграв нокаутом у п’ятому раунді у британця Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

