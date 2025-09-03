У Великій Британії піддали сумніву повернення Усика на ринг до 2026 року
Френк Воррен висловив думку щодо подальших перспектив українця Олександра Усика.
Відомий британський промоутер Френк Воррен впевнений, що абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик до кінця поточного року свій черговий поєдинок не проведе.
"(Усик) попросив у WBO тайм-аут через травму і надав докази. На цей час ситуація така. Чи буде він битися до кінця року? Я дуже сумніваюся в цьому", – цитує Воррен Sky Sports.
19 липня Усик у Лондоні на Вемблі виграв нокаутом у п’ятому раунді у британця Даніеля Дюбуа та вдруге у кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.
