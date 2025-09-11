Троє гравців NCAA отримали пожиттєву дискваліфікацію за участь у ставках на власні матчі.

У студентській баскетбольній лізі США (NCAA) спалахнув масштабний скандал – одразу троє спортсменів отримали довічну дискваліфікацію за участь у ставках на власні поєдинки.

Як повідомляє CbsSport, під санкції потрапили Майкелл Робінсон і Стівен Васкес із Фресно Стейт, а також Джейлен Вівер, який виступав за Сан-Хосе Стейт. Усі троє не лише назавжди втратили право грати у баскетбол, а й були відраховані з університетів.

Розслідування встановило, що у січні 2025 року Робінсон та Васкес домовилися зі своїм менеджером поставити 2200 доларів на те, що перший навмисно покаже нижчі результати за низкою статистичних показників. За це вони отримали майже 15 950 доларів.

Згодом аналогічну схему реалізував і Джейлен Вівер. Це і стало причиною для дисциплінарних органів NCAA, які ухвалили рішення про довічне відсторонення гравців.

