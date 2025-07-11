Чинний чемпіон світу за версією WBA Джервонта Девіс в черговий раз влип у скандал, повідомляє BoxingScene.

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Правоохоронці затримали боксера у Флориді 11 липня о 03:35 за місцевим часом. Попереднє звинувачення – побиття, а саме домашнє насильство. Джервонта може вийти на волю під заставу. В 2022 році дівчина 30-річного американського бійця вже звинувачувала його у домашньому насиллі, проте згодом відмовилась від свідчень.

Додамо, що Девіс – непереможний боксер у легкій вазі та підопічний легендарного Флойда Мейвезера. Джервонта виграв 30 матчів у своїй кар'єрі, 28 з них – нокаутом. Лише 1 березня 2025 року він розписав свою першу нічию проти Ламонта Роуча.

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