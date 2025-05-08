Збірна України мала шанс після 18 років відсутності пробитися в елітний дивізіон чемпіонату світу. Усе зламала поразка від Японії (2:3) у заключному матчі – підопічні Дмитра Христича фінішували слідом за командами Великої Британії та Італії, які підвищилися в класі.

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"Поки ми не вийшли в еліту, але це не причина для смутку. Маємо ставати швидшими і сильнішими. В усіх аспектах – спортивному й організаційному.

В ідеалі нам потрібно чотири-п’ять товариських поєдинків, у наші дати, з сильними командами калібру Італії, Австрії чи Франції. Тільки тоді підготовка до чемпіонату світу буде дійсно якісною. Цьогоріч в аспекті спарингів ми роботу знову провалили. Щоб ця історія не повторилася, план підготовки на наступний сезон треба розписувати вже зараз. Так, як це роблять всі наші суперники за дивізіоном 1А. Щоб перемагати тут і виходити в еліту, треба бути професійнішими", – розповів Шафаренко Sport.ua.

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