Чутки про відхід Макса Ферстаппена на тлі останніх негативних результатів команди змушують задуматись керівництво Ред Булл над ім'ям гонщика, який вийде на передній план у випадку, якщо зірковий нідерландець вирішить змінити команду.

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Радник "биків" Гельмут Марко вважає, що Юкі Цунода має хороші перспективи досягти рівня Ферстаппена в майбутньому.

"Юкі – перший напарник, який може відповідати рівню Макса. Він набагато ближче до Ферстаппена, ніж був Лоусон.

У своїй лише другій гонці у складі Ред Булл він фінішував в лічених очках від Макса. Це був найкращий виступ і доказ того, що ми вчинили правильно. Коли востаннє у нас було два боліди так близько в очках? Я не пам'ятаю.

Але поки що Цунода робить занадто багато помилок під великим тиском суперників", – цитує Гельмута Марко RacingNews365.

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