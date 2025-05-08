У Ред Буллі назвали ім'я пілота, який може стати наступником Ферстаппена
Радник команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко поділився думкою, хто з пілотів у команді відповідає рівню Макса Ферстаппена.
Чутки про відхід Макса Ферстаппена на тлі останніх негативних результатів команди змушують задуматись керівництво Ред Булл над ім'ям гонщика, який вийде на передній план у випадку, якщо зірковий нідерландець вирішить змінити команду.
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Радник "биків" Гельмут Марко вважає, що Юкі Цунода має хороші перспективи досягти рівня Ферстаппена в майбутньому.
"Юкі – перший напарник, який може відповідати рівню Макса. Він набагато ближче до Ферстаппена, ніж був Лоусон.
У своїй лише другій гонці у складі Ред Булл він фінішував в лічених очках від Макса. Це був найкращий виступ і доказ того, що ми вчинили правильно. Коли востаннє у нас було два боліди так близько в очках? Я не пам'ятаю.
Але поки що Цунода робить занадто багато помилок під великим тиском суперників", – цитує Гельмута Марко RacingNews365.
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