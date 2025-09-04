18 вересня Борг разом зі своєю дружиною Патрісією презентує власну автобіографію, яка має назву "Серцебиття", повідомляє Еxpressen. У книзі екс-спортсмен розповість про те, що в нього діагностували рак простати. Втім, наразі невідомо, чи зміг Бьорн вилікуватись.

69-річний Борг є одним з найвидатніших тенісистів у історії. За свою кар’єру він виграв 11 турнірів серії Grand Slam: 6 титулів Ролан Гаррос та 5 – Вімблдону. Бьорн завершив кар’єру в 1983 році у 26 років.

В 90-х роках швед повернувся у великий теніс, але не виграв жодного матчу за три сезони. В 1987 році Бьорн Борг був уведений у Міжнародний зал тенісної слави.

