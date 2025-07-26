У 31-річної нідерландки діагностували рак молочної залози, повідомляє Ad.nl. Лігтлі проходитиме інтенсивну програму лікування.

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"Наше життя перевернулося з ніг на голову. Те, що почалося як моя щорічна перевірка, швидко перетворилося на серію аналізів: спочатку МРТ, потім УЗД, біопсія і, нарешті, ПЕТ-сканування. Це були дні, сповнені напруги та очікування, постійної надії, що, можливо, все буде не так погано.

Діагноз тепер ясний: у мене рак молочної залози. Це агресивна форма, і метастази були виявлені у п’яти лімфатичних вузлах у лівій пахві. Гарна новина: на щастя, ПЕТ-сканування не виявило віддалених метастазів", – написала Еліс у своєму Instagram.

Додамо, що Еліс Лігтлі є олімпійською чемпіонкою з велоспорту (кейринг) та здобула майже 10 медалей на чемпіонатах Європи U-23. У 2018 році нідерландка оголосила про завершення кар'єри через відсутність мотивації.

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