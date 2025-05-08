Нью-Йорк Нікс у другому матчі чвертьфіналу плей-офф НБА в гостях обіграв Бостон Селтікс 91:90 та повів у серії 2:0.

НБА, плей-офф: потужний камбек Нью-Йорка проти Бостона, розгромна перемога Оклахоми над Денвером

Нікс домоглися перемоги над чинними чемпіонами ліги з камбеком – по ходу третьої чверті вони програвали 20 очок. Перемогти після "мінус 20" баскетболісти Нью-Йорка змогли в другому матчі поспіль – Нікс першими в історії домоглися такого успіху двічі поспіль.

До всього за день до другого матчу між Бостоном і Нью-Йорком клуб Індіана також виграв у Клівленда (120:119), програючи по ходу зустрічі з різницею у 20 очок.

Таким чином, уперше в історії НБА з моменту початку підрахунку в 1998 році в трьох поспіль ігрових днях плей-офф зафіксовано перемоги команд, які під час матчів програвали у 20 очок.

20-POINT COMEBACKS ON 3 STRAIGHT DAYS



This is the FIRST time this has happened in the playoffs since tracking in 1998. pic.twitter.com/jp1YCqAkw1 — NBA (@NBA) May 8, 2025

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