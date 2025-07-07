Перехід дворазового чемпіона НБА Кевіна Дюранта з Фінікса до Х'юстона став головною частиною грандіозного обміну, якого до цього в історії ліги ще ніколи не було, повідомив журналіст Шемс Чаранія.

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Загалом в обміні були залучені сім команд – Х'юстон Рокетс, Фінікс Санз, Атланта Ховкс, Голден Стейт Ворріорз, Лос-Анджелес Лейкерс, Міннесота Тімбервулвз та Бруклін Нетс. В угоді були використані шість баскетболістів, один вибір першого раунду драфту та 12 виборів другого раунду.

Такий обмін став рекордним за всю історію НБА. До цього найбільшим обміном була шестистороння угода 2014 року, яка стала частиною переходу Клея Томпсона у Даллас.

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