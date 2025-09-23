Бос Макларен Андреа Стелла визнав, що пілот Ред Булл Макс Ферстаппен все ще має шанси на титул чемпіона Формули-1 в сезоні 2025 року.

"Не потрібно забувати, що Ред Булл і Макс Ферстаппен виграли дві гонки поспіль на початку сезону. Потім вони дещо відкотилися назад у плані продуктивності, але тепер, здається, знайшли шлях для повернення в боротьбу за титул.

Ферстаппен оцінив свої шанси на чемпіонство: "Залишилося 7 раундів, я йду від гонки до гонки"

Вони боролися за перемогу від початку сезону. Для нас в заліку пілотів права на помилку стає менше. Так завжди буває, коли береш участь у гонках Формули-1.

Сподіваємося, що ми вирішимо деякі неточності та проблеми після гонки в Баку. У нас не тільки не було достатньо швидкості, але й були проблеми з надійністю. Це дорого обійшлося для Оскара Піастрі. Є чимало речей, над якими варто попрацювати й пілотам, й команді", – цитує заяву керівника Макларен Андреа Стелли GP Blog.

Нагадаємо, що до фінішу сезону залишилось ще 7 Гран-прі. Наступний етап Формули-1 відбудеться у Сінгапурі з 3 по 5 жовтня. Макс Ферстаппен поки що відстає від лідера чемпіонату Оскара Піастрі на 69 очок.

