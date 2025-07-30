У Лондоні вбили відомого регбіста – його батько також став жертвою жорстокого нападу
12:01 - Читати іншою мовою
Регбіст Олд Колфеянс Брендан Мак Міллан був убитий у столиці Великої Британії.
У Лондоні відбувся страшний інцидент, який призвів до смерті регбіста Брендана Мак Міллана.
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В районі Лондон Брідж стався звірський напад – нападник зарізав ножем чотирьох людей. Жертвами стали гравець регбійного клубу Олд Колфеянс Брендан Мак Міллан та його батько, Террі.
31-річного нападника затримали на місці подій. Команда загиблого висловила в Instagram найщиріші співчуття сім'ї Мак Міллана.
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