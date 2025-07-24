Дитячо-юнацька спортивна школа, яка розташована в Інгулецькому районі міста Кривий Ріг у середу, 23 липня, потрапила під обстріл окупаційної армії Росії.

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"Дуже пошкоджено плавальний басейн, всю спортивну будівлю. Сподіваємося, що нам допоможуть з її відновленням і ремонтом, щоб діти якомога швидше розпочинали заняття", – цитує директора ДЮСШ Петра Малиша ТРК Рудана.

Малиш також заявив, що роботи з ліквідації наслідків прильоту по будівлі ДЮСШ розпочалися одразу після того, як сталося це лихо.

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