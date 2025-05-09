Віце-президент промоутерської компанії Top Rank з боксерських операцій Карл Моретті оцінив перспективи українського боксера Василя Ломаченка.

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"Йому потрібно прийняти рішення. До вересня стане зрозуміло, чи буде він битися з обов'язковим претендентом, переможцем бою Мураталья – Абдуллаєв. Якщо він відмовиться від цього права, то це все одно нічого не означає. Адже він може повернутися в ринг заради якогось абсолютно іншого бою.

Він може робити все, що захоче. Це ж Лома. Не думаю, що йому потрібен титул, щоб показати, наскільки він великий. Питання лише в тому, чи хоче він знову битися? Ми не можемо турбуватися про Лому, поки він не вирішить, що робити", – цитує Моретті The Ring.

Василь Ломаченко свій останній бій провів у травні 2024 року і виграв у ньому у Джорджа Камбососа з Австралії – це принесло йому титули IBF і IBO в легкій вазі.

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