Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, який є абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіону, висловив думку щодо можливого поєдинку українця проти 20-річного британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Усик знає свого наступного ймовірного суперника: "У нас є правила"

"Я думаю, що це не дуже добре для Мозеса. У нього гарні перспективи. Гарний останній бій проти Вайта, але Мозесу потрібні ще поєдинки проти топових суперників. Можливо, Кабаєл, можливо, Паркер.

У Мозеса є більше варіантів для боїв. Його першим великим опонентом був Ділліан. У нас є Фабіо Вордлі, у нас є Баходир Жалолов. Багато суперників", – розповів Лапін у коментарі Boxing King Media.

Як відомо, 16 серпня Ітаума у Саудівській Аравії виграв нокаутом у першому раунді у земляка Ділліана Вайта.

Раніше Усик подав запит до WBO щодо відтермінування поєдинку з Джозефом Паркером за чемпіонський пояс, яким володіє Олександр.

Усик на роздоріжжі після нокауту Дюбуа – що далі?